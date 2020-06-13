ФОТО | В Пекине на продуктовом рынке выявлен новый очаг коронавируса
Тест на коронавирус пройдут все 10 тысяч работников пекинского продовольственного рынка "Синфади". Жителям 11 прилегающих районов запрещено покидать свои дома.
Тест на коронавирус пройдут все 10 тысяч работников пекинского продовольственного рынка "Синфади". Жителям 11 прилегающих районов запрещено покидать свои дома.
В Пекине впервые за последние недели вновь обнаружен очаг коронавирусной инфекции. В субботу, 13 июня, жители 11 микрорайонов были помещены под карантин после вспышки коронавируса на близлежащем продовольственном рынке "Синьфади". В микрорайонах закрыты садики и школы, жители должны соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания.
Оптовый рынок "Синфади" в района Фэнтай — один из крупнейших рынков китайской столицы, обеспечивающей ее население примерно 90 процентами всех овощей и фруктов, отмечает информагентство dpa. Изначально коронавирус был обнаружен у пяти работников "Синьфади". Теперь тестирование проходят все 10 тысяч торговцев и других сотрудников рынка. По итогам первых 500 тестов инфекция выявлена у 50 человек.
Эксперты провели расследование и нашли коронавирус в пробах с доски, которая использовалась для разделки импортированного лосося, сообщило издание "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынком. Рыба поступила на базар с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг вируса нового типа. У девяти работников рынка, контактировавших с рыбной продукцией, в результате проведения тестов вирус не выявлен, все они помещены в карантин.
Пекинские сетевые супермаркеты в течение ночи изъяли из продажи лосось. По мнению вирусологов, лосось сам по себе не может быть переносчиком коронавируса, однако тот может появляться на выловленной рыбе при соприкосновении ее с зараженными поверхностями.
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