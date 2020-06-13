ФОТО | В Пекине на продуктовом рынке выявлен новый очаг коронавируса

В Пекине впервые за последние недели вновь обнаружен очаг коронавирусной инфекции. В субботу, 13 июня, жители 11 микрорайонов были помещены под карантин после вспышки коронавируса на близлежащем продовольственном рынке "Синьфади". В микрорайонах закрыты садики и школы, жители должны соблюдать режим самоизоляции без права покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания.

Оптовый рынок "Синфади" в района Фэнтай — один из крупнейших рынков китайской столицы, обеспечивающей ее население примерно 90 процентами всех овощей и фруктов, отмечает информагентство dpa. Изначально коронавирус был обнаружен у пяти работников "Синьфади". Теперь тестирование проходят все 10 тысяч торговцев и других сотрудников рынка. По итогам первых 500 тестов инфекция выявлена у 50 человек.

Коронавирус в пробах с доски для разделки лосося

Эксперты провели расследование и нашли коронавирус в пробах с доски, которая использовалась для разделки импортированного лосося, сообщило издание "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынком. Рыба поступила на базар с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг вируса нового типа. У девяти работников рынка, контактировавших с рыбной продукцией, в результате проведения тестов вирус не выявлен, все они помещены в карантин.

Пекинские сетевые супермаркеты в течение ночи изъяли из продажи лосось. По мнению вирусологов, лосось сам по себе не может быть переносчиком коронавируса, однако тот может появляться на выловленной рыбе при соприкосновении ее с зараженными поверхностями.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!