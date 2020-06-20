ФОТО: В Париже протестанты залили искусственной кровью вход в здание минздрава

В Париже участники альтерглобалистской ассоциации Attac и профсоюзного медицинского объединения Inter-Urgences облили красной красной, символизирующей кровь, вход в здание министерства здравоохранения, пишет The New York Times.
Так активисты осудили политику властей в здравоохранении в условиях коронавируса. Протестанты заявляют, что стратегия поставила на грань клиники, а врачи вынуждены работать на пределе возможностей.
Ранее в Париже прошел митинг врачей, где участвовали 18 тысяч участников. Медики требуют повысить зарплаты и увеличить число работников. На протестах начались столкновения с полицией.
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