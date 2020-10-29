ФОТО | В Ницце вооруженный ножом неизвестный напал на людей. Три человека погибли

В центре Ниццы около церкви Нотр-Дам вооруженный ножом неизвестный напал на людей, три человека погибли. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции, передает ТАСС.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб.
Нападение было совершено в 09:00 по местному времени (11:00 мск). Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента. Он ранен. BFMTV не располагает подробной информацией о личности преступника и о том, как он действовал на месте преступления.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Что сказал Гейджи плачущему после боя Хабибу
Была пьяна: сосед о последней встрече с убитой актрисой
Как живет Китай, с которого началась пандемия
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР