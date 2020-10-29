ФОТО | В Ницце вооруженный ножом неизвестный напал на людей. Три человека погибли

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб.

Нападение было совершено в 09:00 по местному времени (11:00 мск). Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента. Он ранен. BFMTV не располагает подробной информацией о личности преступника и о том, как он действовал на месте преступления.

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