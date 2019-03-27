ФОТО: В Литве заочно осудили экс-руководителей СССР за военные преступления 1991 года

Г. Иванов осужден на четыре года лишения свободы, он может находиться на свободе до вступления приговора в силу — в отношении его суд не назначал меру пресечения в виде ареста.
Г. Иванов не согласен с приговором, его адвокат обещала обжаловать приговор.
Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.
Генпрокуратура Литвы предлагала наказать бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых офицеров пожизненным заключением.
Пострадавшими в деле признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.
Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.
По причине большого интереса в зал заседания суда были допущены лишь заранее зарегистировавшиеся лица, поэтому российские дипломаты и часть журналистов оказались за дверьми.
При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.