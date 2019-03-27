ФОТО: В Литве заочно осудили экс-руководителей СССР за военные преступления 1991 года

Приговор оглашен в отношении 67-ми граждан России, Беларуси и Украины, они наказаны лишением свободы сроком от 4 до 14 лет.

В среду Вильнюсский окружной суд огласил приговор по делу о событиях 13 января 1991 года. За военные преступления и преступления против человечности бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов заочно приговорён к 10-ти, а бывший офицер КГБ Михаил Головатов — к 12-ти годам лишения свободы.

Коллегия судила большинство обвиняемых заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдавать. Перед судом предстали лишь два советских офицера, это граждане России — задержанный в Литве с 2014 года офицер Юрий Мель и проживающий в Вильнюсе Геннадий Иванов.

Ю. Мель приговорен к семи годам лишения свободы. В срок наказания засчитан срок его задержания, поэтому, если приговор не будет изменен, он выйдет на свободу через два года.