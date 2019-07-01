ФОТО | В Литве закрывается Лукишская тюрьма: выселены последние осужденные

"В ближайшее время тюрьма будет передана Turto bankas (Имущественному банку) и тогда будет принято решение, будет ли объект продано, но это уже не вопрос министерства. Наш вопрос — выселение", — сказал BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

В течение двух недель намечается организовать дискуссию о том, что можно разместить в помещениях тюрьмы.

"Мы надеемся, что по меньшей мере часть объекта будет продана, и мы получим средства на эффективизацию сети пенитенциарных учреждений. Но главное, что это место, неважно, будет оно продано или, может быть, там будет какой-то общественный объект. Главное — чтобы люди не видели в центре города колючей проволоки", — сказал министр.

Тюремный комплекс Лукишкес состоит из шести зданий, расположенных в центре Вильнюса, рядом со зданиями сейма, Верховного суда Литвы, Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса и Министерства иностранных дел.

Комплекс составляют тюремные помещения, больница, промышленные и административные здания, а также православная церковь св. Николая Чудотворца, которая с 2002 года включена в Реестр культурных ценностей.

В начале этого года здесь содержалось около 700 заключенных и задержанных содержались, которых постепенно переводили в другие пенитенциарные учреждения.

Министр Э. Янкявичюс заверил, что заключенные, переведенные в другие места заключения, продолжают отбывать сроки в таких же условиях, в каких они отбывали наказание в Лукишкской тюрьме.