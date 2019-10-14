14.10.2019, 20:50

ФОТО: В латвийский автобус на ходу запрыгнула косуля, пострадали водитель и пассажиры

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В латвийский автобус на ходу запрыгнула косуля, пострадали водитель и пассажиры
Полиция Латвии

По сообщению латвийской полиции, на прошлой неделе было зарегистрировано множество ДТП с участием животных. В одном из случаев лесное животное на ходу запрыгнуло в салон автобуса, при этом пострадали люди.

ЧП произошло утром в субботу в волости Усмас Вентспилсского края: на ходу в пассажирский автобус через лобовое стекло заскочила косуля, которая затем стала метаться по салону, пишет rus.delfi.lv.

Водитель остановил автобус и выпустил косулю через двери. В результате происшествия пострадал водитель автобуса и три пассажира: у них констатированы ушибы.

Полиция Латвии
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