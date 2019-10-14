ФОТО: В латвийский автобус на ходу запрыгнула косуля, пострадали водитель и пассажиры

ЧП произошло утром в субботу в волости Усмас Вентспилсского края: на ходу в пассажирский автобус через лобовое стекло заскочила косуля, которая затем стала метаться по салону, пишет rus.delfi.lv.

Водитель остановил автобус и выпустил косулю через двери. В результате происшествия пострадал водитель автобуса и три пассажира: у них констатированы ушибы.