ФОТО: В латвийский автобус на ходу запрыгнула косуля, пострадали водитель и пассажиры

По сообщению латвийской полиции, на прошлой неделе было зарегистрировано множество ДТП с участием животных. В одном из случаев лесное животное на ходу запрыгнуло в салон автобуса, при этом пострадали люди.
ЧП произошло утром в субботу в волости Усмас Вентспилсского края: на ходу в пассажирский автобус через лобовое стекло заскочила косуля, которая затем стала метаться по салону, пишет rus.delfi.lv.
Водитель остановил автобус и выпустил косулю через двери. В результате происшествия пострадал водитель автобуса и три пассажира: у них констатированы ушибы.
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