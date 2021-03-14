ФОТО | В Латвии в подвале Нового Рижского театра нашли замурованную капсулу времени с посланием из XIX века
В ходе строительных работ в подвальных помещениях Нового Рижского театра (ул. Лачплеша, 25) была найдена капсула, содержащая ряд исторических свидетельств 19 века. Как сообщили Delfi в ГАО Valsts nekustamie īpašumi, речь идет о письменных посланиях и газете тех времен, пишет RusDelfi.lv.
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