ФОТО | В Латвии в подвале Нового Рижского театра нашли замурованную капсулу времени с посланием из XIX века

Скорее всего, "капсулу времени" замуровали в стены театра в конце 19 века. Содержание послания тогдашних жителей Риги потомкам пока что не раскрывается.

"Так как капсула содержала бумажные изделия возрастом более ста лет, мы провели лишь внешний осмотр. Для извлечения артефактов из металлической коробки была приглашена профессиональная реставратор Даце Дубровска. Когда работа будет проделана, будет принято решение о восстановлении документов и их дальнейшем статусе", — пояснили в VNĪ.