ФОТО: В крестном ходе в Киеве приняли участие десятки тысяч человек

Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщили в субботу РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова.
"Киев. Крестный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", — написал министр внутренних дел в Instagram.
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Киев. Крёстный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий. #kyiv #київ #киев #киев💙💛 #Україна #ukraine
Центр информации Украинской православной церкви заявил в свою очередь, что крестным ходом в Киеве шли "сотни тысяч верующих".
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