ФОТО: В крестном ходе в Киеве приняли участие десятки тысяч человек

"Киев. Крестный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", — написал министр внутренних дел в Instagram.



Центр информации Украинской православной церкви заявил в свою очередь, что крестным ходом в Киеве шли "сотни тысяч верующих".

Foto: Pyotr Sivkov/TASS/Scanpix

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.