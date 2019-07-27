27.07.2019, 18:32

ФОТО: В крестном ходе в Киеве приняли участие десятки тысяч человек

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РИА "Новости"
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ФОТО: В крестном ходе в Киеве приняли участие десятки тысяч человек
ZUMAPRESS.com - Scanpix

Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщили в субботу РИА Новости со ссылкой на главу МВД Украины Арсена Авакова.

"Киев. Крестный ход. Около 50 тысяч человек. Спокойно. Поют и молятся. Без происшествий", — написал министр внутренних дел в Instagram.


Центр информации Украинской православной церкви заявил в свою очередь, что крестным ходом в Киеве шли "сотни тысяч верующих".

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Foto: Pyotr Sivkov/TASS/Scanpix

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

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