ФОТО: В Киеве на станции метро прогремел взрыв, есть пострадавший
В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне, сообщает "Обозреватель".
В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне, сообщает "Обозреватель".
Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции, сообщается на Официальном портале Киева.
Инцидент произошел в 20:08 по местному времени.
Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до ст. "Шулявська" о 20.08. Одному перехожому, що отримав травму ноги, надали медичну допомогу. Пошкоджені вікна станції.— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 17, 2020
Обставини події з'ясовують правоохоронці
Метро працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів. pic.twitter.com/iDh7Lxevkq
Как пишет РБК, в киевской полиции сообщили, что на место взрыва выехали следователи, взрывотехники, кинологи и сотрудники других профильных служб. В ходе обследования прилегающей к станции метро территории никаких подозрительных и опасных предметов не обнаружено.
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