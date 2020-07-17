ФОТО: В Киеве на станции метро прогремел взрыв, есть пострадавший

Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции, сообщается на Официальном портале Киева.

Инцидент произошел в 20:08 по местному времени.

Невідомий пристрій вибухнув у смітнику біля входу до ст. "Шулявська" о 20.08. Одному перехожому, що отримав травму ноги, надали медичну допомогу. Пошкоджені вікна станції.

Обставини події з'ясовують правоохоронці

Метро працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів. pic.twitter.com/iDh7Lxevkq — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 17, 2020



Как пишет РБК, в киевской полиции сообщили, что на место взрыва выехали следователи, взрывотехники, кинологи и сотрудники других профильных служб. В ходе обследования прилегающей к станции метро территории никаких подозрительных и опасных предметов не обнаружено.

