17.07.2020, 23:13

ФОТО: В Киеве на станции метро прогремел взрыв, есть пострадавший

дополнено в 08:14
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ФОТО: В Киеве на станции метро прогремел взрыв, есть пострадавший
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В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне, сообщает "Обозреватель".

Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции, сообщается на Официальном портале Киева.

Инцидент произошел в 20:08 по местному времени.


Как пишет РБК, в киевской полиции сообщили, что на место взрыва выехали следователи, взрывотехники, кинологи и сотрудники других профильных служб. В ходе обследования прилегающей к станции метро территории никаких подозрительных и опасных предметов не обнаружено.

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