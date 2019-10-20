20.10.2019, 18:40

ФОТО: В Индии первокурсников заставили сдавать экзамен с коробками на головах. Для защиты от списывания

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Viljandis avati kapitaalremondi läbinud Paalalinna kool
Viljandis avati kapitaalremondi läbinud Paalalinna koolFoto: Kenno Soo

В городе Хавери в индийском штате Карнатака первокурсников колледжа заставили сдавать письменный экзамен с коробками на головах, пишет Times of India, передает "Медуза".

Фотографии, сделанные во время экзамена по химии, широко разошлись по местным социальным сетям; колледж был подвергнут резкой критике. В управлении образования назвали произошедшее ”бесчеловечной идеей” и вынесли официальное предупреждение руководству колледжа.

В администрации учебного заведения уже извинились за инцидент, назвав произошедшее экспериментом. Там подчеркнули, что коробки были использованы лишь с целью пресечь списывание, а не для того чтобы унизить студентов. В колледже настаивают, что обсудили это с учениками заранее и получили от них согласие.

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