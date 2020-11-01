ФОТО: В центр Минска стянули бронированные вездеходы с пулеметами

Такую технику в Минске заметили впервые, уточняет агентство. По его данным, колонна вездеходов с пулеметами проследовала в направлении стелы ”Минск город-герой”.

С утра 1 ноября в центр Минска начали стягивать военную технику и водометы. В городе планируется протестная акция под названием ”Дзяды” (”Предки”), ее приурочили к дню поминовения, который в Беларуси отмечают 2 ноября.

Александр Лукашенко 30 октября на встрече с сотрудниками белорусского МВД сказал, что участники акций протеста ”переступили красные линии по многим направлениям” в попытках ”дестабилизировать инфраструктуру государства”. Он предупредил протестующих о жесткой реакции силовиков, поскольку им ”отступать некуда”.