ФОТО | В больнице в Чехии произошла стрельба. Шесть человек погибли

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в больнице в городе Острава на востоке Чехии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.
Ранее со ссылкой на полицейское управление страны сообщалось о четырех погибших и двух тяжелораненых. Ведется розыск стрелка.
Autor: Ivo Kubečka pic.twitter.com/0C057oPASJ— Filip Horký (@FilipHorky) 10 декабря 2019 г.
Как сообщил агентству CTK представитель медучреждения, "в больнице стрелял мужчина среднего телосложения, одетый в красную куртку".
В Германии скончался Лужков: известна причина
Появились подробности жестокого убийства туристки
Стали известны обстоятельства смерти Лужкова
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер после операции на сердце