ФОТО | В больнице в Чехии произошла стрельба. Шесть человек погибли

ИТАР-ТАСС EST 4

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в больнице в городе Острава на востоке Чехии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.