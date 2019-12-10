ФОТО | В больнице в Чехии произошла стрельба. Шесть человек погибли

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в больнице в городе Острава на востоке Чехии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения республики Адама Войтеха.
Ранее со ссылкой на полицейское управление страны сообщалось о четырех погибших и двух тяжелораненых. Ведется розыск стрелка.
Autor: Ivo Kubečka pic.twitter.com/0C057oPASJ— Filip Horký (@FilipHorky) 10 декабря 2019 г.
Как сообщил агентству CTK представитель медучреждения, "в больнице стрелял мужчина среднего телосложения, одетый в красную куртку".
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