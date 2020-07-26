ФОТО | В Берлине машина с эстонским номером въехала в толпу людей, серьезно пострадали семеро(28)
В Берлине в воскресенье утром, 26 июля, автомобиль с эстонским регистрационным номером на большой скорости наехал на группу пешеходов, сообщает агентство AFP. По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Полиция оцепила место происшествия, спасатели оказывают пострадавшим первую помощь.
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