ФОТО: В Балтиморе произошел мощный взрыв

По данным службы, в результате взрыва были разрушены несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети. Троих уже удалось извлечь из обломков в рамках спасательной операции. Медики оценивают их состояние как критическое.

”Один человек погиб на месте”, — говорится в сообщении экстренных служб.

Также в настоящее время спасатели смогли установить связь с еще одним человеком, который находится под завалами.

Причины взрыва пока не установлены.

On scene of a major gas explosion at Labyrinth and Reisterstown Rd. involving 3 homes. 2 occupants transported in serious condition, 1 adult woman deceased as BCFD continue to search for more. pic.twitter.com/4Hzrjkaled — Baltimore Fire (@BaltimoreFire) August 10, 2020