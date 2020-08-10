ФОТО: В Балтиморе произошел мощный взрыв
В районе Балтимора произошел мощный взрыв, в результате которого было снесено несколько домов. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter.
В районе Балтимора произошел мощный взрыв, в результате которого было снесено несколько домов. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter.
По данным службы, в результате взрыва были разрушены несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети. Троих уже удалось извлечь из обломков в рамках спасательной операции. Медики оценивают их состояние как критическое.
”Один человек погиб на месте”, — говорится в сообщении экстренных служб.
Также в настоящее время спасатели смогли установить связь с еще одним человеком, который находится под завалами.
Причины взрыва пока не установлены.
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