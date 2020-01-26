ФОТО | В Аризоне мужчина ездил со скелетом, чтобы пользоваться выделенной полосой

62-летний мужчина надел на скелет шляпу и обернул его в тряпки, чтобы замаскировать под настоящего человека. Таким образом он обосновывал свое нахождение на выделенной линии для автомобиля с большим числом пассажиров.

Водителя оштрафовали.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY — Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 23, 2020

Местная полиция сообщила, что каждый год не менее 7 тыс. человек попадаются на нарушении правила пользования выделенной линией, находиться на которой могут, помимо автобусов, машины с двумя и более людьми.

Ранее сообщалось о случаях, когда водители сажали рядом манекен, чтобы проехать по выделенке.