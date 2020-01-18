ФОТО | Умер самый маленький в мире человек

Его рост составлял 67,08 сантиметра. По словам его отца, при рождении он был такой маленький, что ”помещался в ладони”. В последнее время он страдал от болезней сердца и легких.

В 2011 году он был назначен послом доброй воли Непала в области туризма.

Главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей заявил, что ”жизнь может быть сложной, если вы весите всего шесть килограммов и вы не вписываетесь в мир, построенный для обычного человека. Но Хагендра, без сомнений, не позволил помешать ему получить максимум от жизни”.

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