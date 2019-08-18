ФОТО | Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле: погибли 63 человека, более 180 получили ранения

Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Однако, как отмечает агентство dpa, Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов.

7 августа 14 человек погибли и 145 получили ранения в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, неподалеку от полицейского участка в западной части Кабула. Машина взорвалась, когда ее остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".