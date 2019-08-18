ФОТО | Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле: погибли 63 человека, более 180 получили ранения

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, более 180 получили ранения, сообщило министерство внутренних дел страны в воскресенье, 18 августа. На праздновании было более тысячи гостей. Полиция подтвердила,что взрыв в субботу вечером совершил террорист-смертник, подорвавший себя в толпе праздновавших.
Это уже семнадцатый теракт в Кабуле с начала 2019 года. По подсчетам афганских властей, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Однако, как отмечает агентство dpa, Кабул обычно занижает официальные данные о жертвах терактов.
7 августа 14 человек погибли и 145 получили ранения в результате подрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, неподалеку от полицейского участка в западной части Кабула. Машина взорвалась, когда ее остановили для проверки на контрольно-пропускном пункте. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".
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