ФОТО | Террорист напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли

Как сообщает BFMTV со ссылкой на источники в полиции, погибли три человека (по данным издания Nice-Matin, одна женщина была обезглавлена), еще несколько получили ранения. Как пишет Le Figaro, одна женщина была убита в самой базилике, еще одна — в кафе рядом с ней, где она пыталась спрятаться от преступника. Третьим погибшим был мужчина.

Нападавшего задержали полицейские, он получил ранения и сейчас находится в госпитале.

Пока о личности и мотивах преступника ничего не сообщается. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что произошедшее ”имеет признаки теракта”. При МВД для расследования инцидента создан специальный кризисный штаб во главе с министром Жеральдом Дарманеном.

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