ФОТО | Таможенники нашли в грузовике тайник, в котором спрятали 15 800 евро(1)
По информации пресс-центра Службы госдоходов (VID), 13 февраля во время проверки на КПП "Силене" (латвиско-белорусская граница) сотрудники Таможенного управления предотвратили попытку провоза на территорию ЛР незадекларированной наличности — 15 800 евро. Деньги были спрятаны в кабине грузовика, за передней панелью, пишет RusDelfi.lv.
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