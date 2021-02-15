ФОТО | Таможенники нашли в грузовике тайник, в котором спрятали 15 800 евро

В VID отмечают, что тягачом с российскими номерами управлял гражданин Беларуси. На вопрос, не везет ли он с собой товары, которые необходимо задекларировать, или же сумму, превышающую 10 000 евро, белорус ответил отрицательно.

Однако во время проверки автомобиля таможенники нашли тайник, в котором было спрятано несколько тысяч евро, а также российские и белорусские рубли. Общая сумма составила 15 816 евро.

Службы госдоходов напоминает, что за незадекларированные при пересечении границы наличные средства, если сумма превышает 10 000 евро, предусмотрено наказание.