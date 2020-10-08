ФОТО | Судмедэксперт: перед смертью российского националиста ”Тесака” зверски пытали, следы избиений "закрыли" швами

По мнению судмедэксперта Елены Кучиной перед смертью Максима ”Тесака” Марцинкевича зверски пытали и пытались скрыть следы пыток.

При осмотре трупа Тесака в Москве, специалисты обнаружили целый ряд грубейших нарушений, допущенных судмедэкспертом в Челябинске. После вскрытия тела, следов избиений практически не осталось — их закрыли толстые швы, зачем-то наложенные паталогоанатомами в Челябинске. Тем не менее, эти следы удалось найти. А то, что уже не различить — восстановили по фотографиям с места гибели Марцинкевича.

Во-первых, как считает эксперт, травмы, явно видимые на лице и груди Тесака — он не мог нанести себе сам. Так же, как и след от шнурка на шее. С большой долей вероятности, Тесака душили, когда он был уже без сознания.

Во-вторых, у погибшего отсутствуют ногти на больших пальцах ног и на среднем пальце руки. Полагать, что он сам вырвал себе ногтевые пластины было бы наивно.

В-третьих, на голове и теле Марцинкевича обнаружены множественные следы от удара электрошокером. Версия о том, что он сам бил себя током, мягко говоря, не имеет права на существования.

Материалы экспертизы будут предоставлены следователям. Не исключено, что первоначальная версия о суициде известного националиста и борца с педофилами вскоре рухнет, как карточный домик.

Фото: Телеграм-канал 112

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