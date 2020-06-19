ФОТО | Стрельба в Риге: пострадавший ранен в спину и руку

rus.DELFI.lv EST

В пятницу утром в Риге, на парковке около офисного комплекса на улице Мукусалас произошла стрельба. По предварительной информации, было совершено несколько выстрелов. Пострадавший получил ранения в спину и руку и был передан медикам скорой, пишет rus.Delfi.lv.