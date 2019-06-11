ФОТО: Символ Чернобыльского ренессанса. Невероятная история единственного ребенка, рожденного в Зоне отчуждения

Девочка, родившаяся в Чернобыльской зоне отчуждения после ядерного взрыва 1986 года, превратилась в красивую молодую женщину. Сейчас Марии Совенко 19 лет, она является киевской студенткой и не имеет проблем со здоровьем, пишет Daily Mirror.

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Удивительная история Марии не фигурировала в телевизионном шуме вокруг фильма НВО "Чернобыль", но она считается "символом Чернобыльского возрождения" после катастрофического взрыва.

Маша попала в заголовки 19 лет назад, когда стала первым и единственным ребенком, родившимся и выросшим вблизи реактора №4. Девочка росла возле Чернобыля, поскольку ее родителям отказали в альтернативном жилье и они решили остаться в 30-километровой зоне.

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"Но их преследовали и обвиняли в "убийстве" их дочери", — говорится в материале.

Маша питалась рыбой, которую ее отец ловил в реке, от которой трещали счетчики Гейгера, и пила молоко от местных коров.

"У меня все хорошо, я работаю. Обеспечиваю себя, вот и все", — сказала девушка журналистам в комментарии.

По словам мамы Марии Лидии Совенко, ее дочь вполне здорова. "Люди здесь верят, что Маша является символом Чернобыльского ренессанса, знаком от Бога, они интерпретируют это как благословение, как сигнал, что жизнь возвращается в это заброшенное место", — говорит Лидия.