ФОТО | Саммит "нормандской четверки": Путин и Зеленский довольны переговорами

Как сообщила пресс-служба, саммит был прерван ради личной встречи Путина и Зеленского. Также там подчеркнули, что после общения двух сторон переговоры возобновятся в четырехстороннем формате.

Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским. ”Хорошо! По-деловому”, — ответил он на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также заявила, что переговоры в Париже прошли очень успешно.

По ее словам, лидеры стран-участниц нормандского саммита не стали обсуждать вопрос Крыма в ходе переговоров.

”Пока не планируется”, — уточнила она, отвечая на вопрос об обсуждении полуострова.

В ходе переговоров была достигнута договоренность об обмене удерживаемых лиц в формате ”всех на всех”. Об этом передает ”Интерфакс” со ссылкой на источник в украинской делегации. Детали договоренности не приводятся.

Ожидалось, что после встречи Путина и Зеленского начнется пресс-конференция, однако офис президента Украины сообщил, что встреча ”четверки” продолжится в рамках рабочего ужина.

Первая часть встречи лидеров ”нормандской четверки” России, Украины, Германии и Франции — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммуануэля Макрона проходила за круглым столом. Путин занял стул напротив Зеленского. Также друг напротив друга сидят Меркель и Макрон. Встреча длилась более двух часов.

В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.