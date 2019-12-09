ФОТО | Саммит "нормандской четверки": проходит двусторонняя встреча Зеленского и Путина

Президент России Владимир Путин и его коллега из Украины Владимир Зеленский на двусторонней встрече в Париже обсуждают совместную декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

После личного общения российского и украинского лидера представители всех четырех стран выйдут к журналистам.

Ранее В Париже прошла встреча лидеров «нормандской четверки» России, Украины, Германии и Франции — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммуануэля Макрона.

Переговоры проходили за круглым столом. Путин занял стул напротив Зеленского. Также друг напротив друга сидят Меркель и Макрон. Встреча длилась более двух часов.

В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.

Это первый личный контакт двух президентов. До этого лидеры несколько раз общались по телефону.

После завершения переговоров лидеры стран выйдут к прессе.