ФОТО | Саммит "нормандской четверки" был прерван ради личной встречи Путина и Зеленского

Как сообщила пресс-служба, саммит был прерван ради личной встречи Путина и Зеленского. Также там подчеркнули, что после общения двух сторон переговоры возобновятся в четырехстороннем формате.

Первая часть встречи лидеров «нормандской четверки» России, Украины, Германии и Франции — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммуануэля Макрона проходила за круглым столом. Путин занял стул напротив Зеленского. Также друг напротив друга сидят Меркель и Макрон. Встреча длилась более двух часов.

В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.

Это первый личный контакт двух президентов. До этого лидеры несколько раз общались по телефону.

После завершения переговоров лидеры стран выйдут к прессе.