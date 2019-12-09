ФОТО | Саммит "нормандской четверки" был прерван ради личной встречи Путина и Зеленского

Президент РоссииВладимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели в Париже в рамках нормандского саммита переговоры тет-а-тет, стороны на двусторонней встрече обсуждили в том числе совместную декларацию. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Как сообщила пресс-служба, саммит был прерван ради личной встречи Путина и Зеленского. Также там подчеркнули, что после общения двух сторон переговоры возобновятся в четырехстороннем формате.
Первая часть встречи лидеров «нормандской четверки» России, Украины, Германии и Франции — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммуануэля Макрона проходила за круглым столом. Путин занял стул напротив Зеленского. Также друг напротив друга сидят Меркель и Макрон. Встреча длилась более двух часов.
В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Это первый личный контакт двух президентов. До этого лидеры несколько раз общались по телефону.
После завершения переговоров лидеры стран выйдут к прессе.