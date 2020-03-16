ФОТО С ДРОНА | Фуры выстроились в многокилометровую очередь на границе Литвы и Польши(3)
Вчера фотограф литовского Delfi запечатлел образовавшуюся с закрытием границ 22-километровую очередь на границе Литвы и Польши.
Вчера фотограф литовского Delfi запечатлел образовавшуюся с закрытием границ 22-километровую очередь на границе Литвы и Польши.
Сегодня прислал фотографию с границы и эстонский водитель фуры, который за пять часов подобрался довольно близко к границе — до Польши у него оставалось 2,7 километра. Те, кто ближе к границе, ему написали, что самая большая проблема связана с гигиеной — погранохрана голыми руками берет у водителя ИД-карту и сразу ее возвращает. Так же со следующими.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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