ФОТО | "Отстоим батьку!" Власти Белорусси развернули пропаганду через стикеры в Telegram

В стикерпаке ”За Беларусь” есть картинки, которые критикуют покинувшую страну Светлану Тихановскую, а также автора Telegram-канала Nexta. Есть отсылка к высказыванию Александра Лукашенко про протестующих, что ”из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами”, а также используется фраза активистки Нины Багинской ”Я гуляю” (она сказала это остановившему ее омоновцу).

Вот как выглядит этот набор стикеров.

Screenshot telegram

Стикеры подверглись критике в соцсетях.

Интересно, а где стикер "изнасилования и избиения - это весело"? — мсціслаўская багема (@Svetkoshka) August 19, 2020

Кроме того, пользователь Twitter заметил, что на одной из картинок неправильно изображен белорусский флаг.

Лутшый набор стикеров, конечно. Вот тут флаг неправильно нарисовали. Узор около древка должен быть pic.twitter.com/xZk2mOx02K — РИП Новости (@riarip) August 19, 2020



Некоторые предложили изменить изображения.

Не хватает чего-то вроде скрещенных дубинок в сердечке — NiiBeth (Oh, they hate that ship!) (@Kortesku) August 19, 2020



В тот же день появился набор ”антистикеров” ”UHODI”, где использовались те же образы, которым, однако, придали новый смысл. Вот как это выглядит.

Screenshot telegram

Как пишет ”Наша нива”, Telegram-канал ”Пул первого” появился 7 ноября 2019 года. Это ”человеческие” новости о деятельности Александра Лукашенко. Сейчас у канала более 47 тысяч подписчиков.

Формально канал анонимный, но это не мешает ссылаться на него государственным СМИ. ”Наша нива” считает, что посты в канал пишутся ”под пристальным надзором” пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Мы попробовали связаться с Натальей Эйсмонт по телефону, однако она не подняла трубку. Поэтому мы направили ей в мессенджере следующие вопросы:

кто нарисовал стикерпак ”за Беларусь” и с какой целью;

кто целевая аудитория этого стикерпака, для кого он предназначен.

Если нам ответят, мы добавим информацию к заметке.