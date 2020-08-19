ФОТО | "Отстоим батьку!" Власти Белорусси развернули пропаганду через стикеры в Telegram

Сегодня, 19 августа, в девять утра Telegram-канал ”Пул Первого”, связанный с пресс-службой Александра Лукашенко, поделился стикерпаком под названием ”За Беларусь” и призвал ”присоединяться к митингам за Беларусь”. Спустя несколько часов неизвестный художник переосмыслил образы из него и выпустил ”антистикеры” под названием ”UHODI”, сообщает TYT.BY.
В стикерпаке ”За Беларусь” есть картинки, которые критикуют покинувшую страну Светлану Тихановскую, а также автора Telegram-канала Nexta. Есть отсылка к высказыванию Александра Лукашенко про протестующих, что ”из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами”, а также используется фраза активистки Нины Багинской ”Я гуляю” (она сказала это остановившему ее омоновцу).
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