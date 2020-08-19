19.08.2020, 16:29

ФОТО | "Отстоим батьку!" Власти Белорусси развернули пропаганду через стикеры в Telegram

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ФОТО | "Отстоим батьку!" Власти Белорусси развернули пропаганду через стикеры в Telegram
Фото автора Porapak Apichodilok: Pexels

Сегодня, 19 августа, в девять утра Telegram-канал ”Пул Первого”, связанный с пресс-службой Александра Лукашенко, поделился стикерпаком под названием ”За Беларусь” и призвал ”присоединяться к митингам за Беларусь”. Спустя несколько часов неизвестный художник переосмыслил образы из него и выпустил ”антистикеры” под названием ”UHODI”, сообщает TYT.BY.

В стикерпаке ”За Беларусь” есть картинки, которые критикуют покинувшую страну Светлану Тихановскую, а также автора Telegram-канала Nexta. Есть отсылка к высказыванию Александра Лукашенко про протестующих, что ”из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами”, а также используется фраза активистки Нины Багинской ”Я гуляю” (она сказала это остановившему ее омоновцу).

Вот как выглядит этот набор стикеров.

Screenshot telegram
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Стикеры подверглись критике в соцсетях.

Кроме того, пользователь Twitter заметил, что на одной из картинок неправильно изображен белорусский флаг.


Некоторые предложили изменить изображения.


В тот же день появился набор ”антистикеров” ”UHODI”, где использовались те же образы, которым, однако, придали новый смысл. Вот как это выглядит.

Screenshot telegram

Как пишет ”Наша нива”, Telegram-канал ”Пул первого” появился 7 ноября 2019 года. Это ”человеческие” новости о деятельности Александра Лукашенко. Сейчас у канала более 47 тысяч подписчиков.

Формально канал анонимный, но это не мешает ссылаться на него государственным СМИ. ”Наша нива” считает, что посты в канал пишутся ”под пристальным надзором” пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Мы попробовали связаться с Натальей Эйсмонт по телефону, однако она не подняла трубку. Поэтому мы направили ей в мессенджере следующие вопросы:

кто нарисовал стикерпак ”за Беларусь” и с какой целью;
кто целевая аудитория этого стикерпака, для кого он предназначен.
Если нам ответят, мы добавим информацию к заметке.

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