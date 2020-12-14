ФОТО | Открытие первого в Литве ресторана Burger King обернулось скандалом

Открытие первого в Литве ресторана Burger King обернулось скандалом. Новый ресторан стали рекламировать инфлюенсеры (блогеры), которые призывали не только попробовать блюда этого ресторана, но и посетить его. Такие рекомендации общество осудило, поскольку в Литве статистика коронавируса бьет рекорды.
В редакцию Delfi компания Tallink Grupp (которая обладает правами франшизы глобальной сети быстрого питания Burger King) прислала свои объяснения.
Представитель компании Катри Линк сказала: "Мы понимаем, что в условиях пандемии открытие нашего ресторана Burger King вызвало противоречивые реакции и неожиданно большой наплыв посетителей. Мы хотим подчеркнуть, что главное сейчас — здоровье и безопасность людей, поэтому просим клиентов делать заказы на дом и не приезжать в ресторан самим.
Да, мы работаем с инфлюенсерами, но им было дано четкое указание — не приглашать людей к ресторану, мы просили рекламировать только еду, ее заказ на дом. Очень сожалеем, что в социальных сетях появились другие призывы.
Мы еще раз обращаемся ко всем, кто хочет попробовать блюда из нашего меню — заказывайте ее с доставкой на дом".
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