ФОТО | Открытие первого в Литве ресторана Burger King обернулось скандалом

В редакцию Delfi компания Tallink Grupp (которая обладает правами франшизы глобальной сети быстрого питания Burger King) прислала свои объяснения.

Представитель компании Катри Линк сказала: "Мы понимаем, что в условиях пандемии открытие нашего ресторана Burger King вызвало противоречивые реакции и неожиданно большой наплыв посетителей. Мы хотим подчеркнуть, что главное сейчас — здоровье и безопасность людей, поэтому просим клиентов делать заказы на дом и не приезжать в ресторан самим.

Да, мы работаем с инфлюенсерами, но им было дано четкое указание — не приглашать людей к ресторану, мы просили рекламировать только еду, ее заказ на дом. Очень сожалеем, что в социальных сетях появились другие призывы.

Мы еще раз обращаемся ко всем, кто хочет попробовать блюда из нашего меню — заказывайте ее с доставкой на дом".