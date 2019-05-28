ФОТО: Нелегальный мигрант пытался попасть в Испанию в бардачке автомобиля

Во время проверки пограничники открыли бардачок и увидели там мужчину. Водитель автомобиля задержан, ему будет предъявлено обвинение в контрабанде людей.

Как сообщают испанские СМИ, в этот же день на границе были остановлены еще две машины, в каждой из которых были спрятаны нелегалы: в моторном отсеке в нише под лобовым стеклом и под задними сиденьями. Водители всех трех автомобилей арестованы, а мигранты извлечены из укрытий и отправлены обратно на родину.