ФОТО: "Не вмешивайтесь в выборы!" На саммите G20 в Осаке прошла встреча Путина и Трампа

Трамп также посмеялся над делом о вмешательстве в американские выборы и пригрозил Путину пальцем, сообщает CNN. "Не вмешивайтесь в выборы!" — шутливо сказал он.

"Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину", — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

С российской стороны во встрече принимали участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Трампа сопровождали госсекретарь Майк Помпео, помощник по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин, новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. На встрече также присутствовали дочь президента Иванка и зять Джаред Кушнер, занимающий должность старшего советника главы государства.