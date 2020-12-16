ФОТО | Накануне введения жесткого локдауна в Литве вспыхнула покупательская паника

Правительство Литвы со среды ввело более жесткие ограничения, согласно которым до 3 января вводится ограничение на передвижения между муниципалитетами, запрещаются контакты между членами разных семей, будут работать только аптеки, продовольственные магазины, ветеринарные магазины и аптеки, ортопедические магазины и салоны оптики.
Накануне вечером жители страны использовали последнюю возможность совершить рождественские покупки и ринулись в тоговые центры.
Как сообщает литовский портал Delfi, вблизи крупных торговых центров Вильнюса возникли большие пробки.
Люди в социальных сетях активно делились фотографиями, сделанными около торговых центров или внутри магазинов. Было видно, что многие не соблюдают действующие требования, а людей в магазинах собирается очень много.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
Красавица Кабаева в силуэтном платье восхитила сеть
Многие не заболевают на КОВИД вообще: иммунолог назвал причину
«Зенит» победил «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ
Топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства России