ФОТО | Накануне введения жесткого локдауна в Литве вспыхнула покупательская паника

Накануне вечером жители страны использовали последнюю возможность совершить рождественские покупки и ринулись в тоговые центры.

Как сообщает литовский портал Delfi, вблизи крупных торговых центров Вильнюса возникли большие пробки.

Люди в социальных сетях активно делились фотографиями, сделанными около торговых центров или внутри магазинов. Было видно, что многие не соблюдают действующие требования, а людей в магазинах собирается очень много.

А сегодня в Литве зафиксирован новый антирекорд: 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека.

DELFI / Andrius Ufartas





DELFI / Andrius Ufartas





DELFI / Andrius Ufartas





DELFI / Andrius Ufartas





DELFI / Andrius Ufartas

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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