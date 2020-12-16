16.12.2020, 21:29

ФОТО | Накануне введения жесткого локдауна в Литве вспыхнула покупательская паника

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ФОТО | Накануне введения жесткого локдауна в Литве вспыхнула покупательская паника
DELFI / Andrius Ufartas

Правительство Литвы со среды ввело более жесткие ограничения, согласно которым до 3 января вводится ограничение на передвижения между муниципалитетами, запрещаются контакты между членами разных семей, будут работать только аптеки, продовольственные магазины, ветеринарные магазины и аптеки, ортопедические магазины и салоны оптики.

Накануне вечером жители страны использовали последнюю возможность совершить рождественские покупки и ринулись в тоговые центры.

Как сообщает литовский портал Delfi, вблизи крупных торговых центров Вильнюса возникли большие пробки.

Люди в социальных сетях активно делились фотографиями, сделанными около торговых центров или внутри магазинов. Было видно, что многие не соблюдают действующие требования, а людей в магазинах собирается очень много.

А сегодня в Литве зафиксирован новый антирекорд: 3418 новых случаев коронавируса, скончались 44 человека.

DELFI / Andrius Ufartas
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