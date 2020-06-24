ФОТО | Иванова ночь в Вильнюсе: пьяный водитель вез пристегнутым графин бренди

Рекордсменом стал водитель Nissan X-Trail. Около 4 ч., проезжая по ул. кедру рядом с ночным магазином, полицейский заметил, как с виду нетрезвый мужчина, который стоял с компанией, вдруг сел в автомобиль, пишет ru.delfi.lt.

Полицейский подошел и предупредил его, чтобы тот не смел никуда ехать. Мужчина заверил, что никуда не поедет. Однако через некоторое время полицейский снова проехал мимо того же магазина и увидел, что автомобиля Nissan уже нет.

Полицейский вскоре заметил его неподалеку — на проспекте Саванорю, у перекрестка с ул. Жемайтес и В.Петарё. Полицейский забрал у водителя ключи и вызвал патруль. Патрульные проверили мужчину 1971 г.р. на трезвость. В первый раз алкотестер показал 2,55 промилле, а через 20 минут 2,65 промилле.

Мужчина сказал полицейским, что уехал на машине, чтобы не ввязаться в драку, и сожалел о содеянном. На переднем пассажирском сидении в машине пьяного водителя стоял графин с бренди.

Полицейские попросили мужчину собрать все ценные вещи и посадили его в служебный автомобиль. Кроме того, был вызван эвакуатор, который доставил Nissan на охраняемую стоянку. Пока ждали эвакуатор водитель захотел провериться на трезвость в Наркологическом центре (он сам заплатил за анализы).

В центре у него взяли кровь на анализ и еще раз проверили на трезвость с помощью алкотестера, выяснилось, что мужчина опьянел еще больше, алкотестер показал 2,80 промилле.

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