ФОТО и ВИДЕО: Землетрясение в Перу привело к разрушениям
В результате землетрясения магнитудой 8 на севере Перу разрушено более 15 зданий, сообщается в Twitter Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN), передают "РИА Новости".
В результате землетрясения магнитудой 8 на севере Перу разрушено более 15 зданий, сообщается в Twitter Национального центра по чрезвычайным ситуациям (COEN), передают "РИА Новости".
Пострадавшие есть, но их число пока не известно, добавляет COEN.
⚠️Primeras Imágenes de los daños que dejo el Fuerte Terremoto M8.0 en el Perú, fotografías de Yurimaguas.— Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.
© @geovanniacate pic.twitter.com/I20nAIlUuz
По информации местного издания Perublica, землетрясение ощущалось в большинстве городов Перу. Многие здания в регионах Сан-Мартин и Лорето разрушены, пациентов одной из больниц эвакуировали.
В некоторых городах нарушено электроснабжение.
Как заявил президент Перу Мартин Вискарра, землетрясение чувствовалось во многих регионах страны. Он попросил жителей сохранять спокойствие.
⚠️VIDEO | Daños en la Heladería Selvática, en #Yurimaguas - Perú por el Fuerte Terremoto M8.0. pic.twitter.com/ZDXrlb7hdc— Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.
Землетрясение произошло утром в воскресенье, его эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.
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