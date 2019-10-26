26.10.2019, 17:15

ФОТО и ВИДЕО | Зеленский в Донбассе: "Я президент этой страны, я же не лох"

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26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое Луганской области, где пообщался с добровольцами.

Во время общения с Зеленским доброволец по имени Денис заявил, что 25 октября в некоторых городах Украины прошли протесты, после чего спросил, будет ли президент встречаться с участниками этих протестов.

Зеленский ответил в довольно резком тоне.

”Денис, послушай меня. Я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох. Я тебе пришел и сказал: ”Оружие убери”. А ты не переводи разговор на другую тему, на акции”, — сказал президент Украины.

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Провів дві доби у Золотому. Їздив на передову. Зустрічався з учителями та лікарями, які, попри складні умови, продовжують робити свою роботу. Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення. Від місцевих дізнався, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей. Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити. Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як Президент і Верховний Головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною.

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

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