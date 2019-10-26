ФОТО и ВИДЕО | Зеленский в Донбассе: "Я президент этой страны, я же не лох"(105)
26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое Луганской области, где пообщался с добровольцами.
26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в Золотое Луганской области, где пообщался с добровольцами.
Во время общения с Зеленским доброволец по имени Денис заявил, что 25 октября в некоторых городах Украины прошли протесты, после чего спросил, будет ли президент встречаться с участниками этих протестов.
Зеленский ответил в довольно резком тоне.
”Денис, послушай меня. Я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох. Я тебе пришел и сказал: ”Оружие убери”. А ты не переводи разговор на другую тему, на акции”, — сказал президент Украины.
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