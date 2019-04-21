ФОТО и ВИДЕО: Зеленский голосовал, Порошенко молился. На Украине проходит решающий тур президентских выборов

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проводится второй, решающий тур президентских выборов. Украинцы выбирают между действующий главой государства Петром Порошенко и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским.
Избирательные участки по всей Украине открылись в 8.00 утра. Проголосовать можно до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским) на одном из почти 30 тысяч участков.
За рубежом голосование началось раньше. В субботу в 23:00 открылся избирательный участок в посольстве Украины в Австралии.
В ходе второго тура президентских выборов в Украине, на избирательных участках присутствует значительно меньше наблюдателей, чем во время первого тура, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ). "Такая ситуация имеет место в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях", — говорится в сообщении, выложенном на странице КИУ в Facebook.
Посол США в Киеве Мари Йованович надеется на высокую явку во втором туре выборов президента Украины. "Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ждем сегодня демократических и мирных выборов, отражающих волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающие избирательным правом, будут активно участвовать в демократии и проголосуют", — написала Йованович в микроблоге twitter посольства США в Украине.
Во время проведения второго тура выборов для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в усиленном режиме работают 39 тысяч спасателей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Они несут службу до 9 утра 22 апреля. Кроме того, в готовности находятся более 2,3 тысячи единиц техники.
Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента Украины, передает "Интерфакс-Украина". Он вместе с женой отдал свой голос на избирательном участке в Колледже морского и речного флота в Киеве. "Сегодня обязательно будет победа украинцев", — заявил Зеленский.
При этом Владимир Зеленский нарушил тайну голосования, показав бюллетень перед камерами, сообщил телеканал ТСН. В бюллетене Зеленский отметил самого себя. После того, как Зеленский показал бюллетень, он спросил, можно ли это делать. Когда кандидату сообщили о нарушении, он ответил: "Я вам его не показывал".
Нарушение тайны голосования карается штрафом или лишением свободы до трех лет. За аналогичные правонарушения в первом туре украинцы, как правило, получали денежный штраф.
Петр Порошенко в этом время молился в одном из киевских храмов на службе, приуроченной к Вербному воскресенью, трансляция службы велась на его странице в Facebook.
Позже проголосовал и сам Порошенко.
Он проголосовал на избирательном участке в Доме офицеров в Киеве. Он прибыл туда с семьей после молебна по случаю Вербного воскресенья. В заявлении перед журналистами Порошенко напомнил, что год назад Украина начала переговоры с Константинополем о получении томоса, и сегодня у нее уже есть автокефальная церковь. "Во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш прогресс не был остановлен, чтобы мы не замедлили наших реформ, европейские и евроатлантические реформы", - сказал Порошенко.
Порошенко тоже доехал до избирательного участка после молитвы. Проголосовав, он решил выступить с речью и заявил: "Во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш прогресс не был остановлен". Уезжал довольный и всех благодарил pic.twitter.com/ow4a4ww9gp