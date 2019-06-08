ФОТО и ВИДЕО | В Вильнюсе состоялось ЛГБТ-шествие "За равенство!"

"Шествие "За равенство!" в рамках Baltic Pride 2019 — это не только мероприятие, во время которого мы празднуем то, кем мы являемся, но и протест, во время которого мы требуем равных прав членам общины ЛГБТ", — сказано в сообщении Литовской лиги геев.

Среди участников шествия были и политики. Один из них — социал-демократ Гинтаутас Палуцкас — сказал DELFI, что пришел на шествие ради солидарности с друзьями и знакомыми.

"Хочу, чтобы они могли жить так, как живу я, с человеком, которого любят", — сказал он.

На вопрос, как он в целом оценивает ситуацию с ЛГБТ в Литве, он ответил, что очень плохо.

"Они, если живут вместе, не располагают элементарными социо-экономическими правами. В больнице, если партнер заболел, ты не являешься его представителем. Это ненормально. Также есть вопрос наследства, совместно нажитого имущества. Налоговый вопрос — не решен. Для всех партнеров эти правила должны быть одинаковыми", — сказал Палуцкас, подчеркнув, что не видит никакой угрозы для традиционных семей.

Официально шествие длилось с 13 до 15 часов. После шествия жителей и гостей города приглашают на праздник, который состоится под открытым небом в парке у Paviljonаs, радужного пешеходного перехода и офиса ЛЛГ.

В странах Балтии такие шествия проходят раз в год — по очереди в каждой из стран. В прошлом году в Риге в шествии участвовало более 8000 человек.