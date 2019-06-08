ФОТО и ВИДЕО | В Вильнюсе состоялось ЛГБТ-шествие "За равенство!"

8 июня в Литве в четвертый раз состоялось шествие "За равенство!", которое организовала община ЛГБТ. В нем принимали участие не только члены общины, но и поддерживающие ЛГБТ граждане, пишет ru.delfi.lt со ссылкой на madeinvilnius.lt.
"Шествие "За равенство!" в рамках Baltic Pride 2019 — это не только мероприятие, во время которого мы празднуем то, кем мы являемся, но и протест, во время которого мы требуем равных прав членам общины ЛГБТ", — сказано в сообщении Литовской лиги геев.
Среди участников шествия были и политики. Один из них — социал-демократ Гинтаутас Палуцкас — сказал DELFI, что пришел на шествие ради солидарности с друзьями и знакомыми.
"Хочу, чтобы они могли жить так, как живу я, с человеком, которого любят", — сказал он.
На вопрос, как он в целом оценивает ситуацию с ЛГБТ в Литве, он ответил, что очень плохо.
"Они, если живут вместе, не располагают элементарными социо-экономическими правами. В больнице, если партнер заболел, ты не являешься его представителем. Это ненормально. Также есть вопрос наследства, совместно нажитого имущества. Налоговый вопрос — не решен. Для всех партнеров эти правила должны быть одинаковыми", — сказал Палуцкас, подчеркнув, что не видит никакой угрозы для традиционных семей.
Официально шествие длилось с 13 до 15 часов. После шествия жителей и гостей города приглашают на праздник, который состоится под открытым небом в парке у Paviljonаs, радужного пешеходного перехода и офиса ЛЛГ.
В странах Балтии такие шествия проходят раз в год — по очереди в каждой из стран. В прошлом году в Риге в шествии участвовало более 8000 человек.
"В 2016 году в Вильнюсе мы планировали, что на шествие придет около 1000 человек, пришли 3000. От звезд, от погоды, много от чего это зависит, люди принимают решение в последний момент. Сейчас у нас зарегистрировано около 5000 человек. Я думаю, в этом году число участников достигнет 10 000", — сказал BNS глава ЛЛГ Владимир Симонко.
После шествия стало известно, что эти смелые ожидания исполнились.
По словам Симонко, для поддержания порядка во время шествия велось сотрудничество с полицией.
"Полиция наблюдает за ситуацией, они не думают, что в этом году случится что-то особенное. Не секрет, что организуют несколько акций, но они будут проходить в другом месте", — сказал Симонко.
DELFI связался с представителем Департамента полиции Рамунасом Матонисом, который заверил, что никаких жалоб в связи с шествием не поступало. По словам Матониса, никто не был задержан, не поступало никаких сообщений в связи с этим мероприятием.
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