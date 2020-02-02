ФОТО И ВИДЕО | В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

По данным издания, больница построена по той же модели, что и госпиталь ”Сяотаншань” в Пекине, возведенный в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией. Новую больницу построили за десять дней.

Назначение в больницу получили уже около 1,4 тыс. военных медиков, которые начнут лечить пациентов с понедельника.

Медицинское учреждение начали строить 24 января. Изначально работы планировалось завершить за шесть дней. Площадь больницы составляет 25 тыс. кв. м, она рассчитана на тысячу пациентов.

25 января китайские власти сообщили, что в Ухане начали строить вторую больницу для заразившихся коронавирусом. Ее планируют завершить за 15 дней — то есть к 8 февраля. Учреждение рассчитано на 1,3 тыс. пациентов.

По данным китайской национальной комиссии по здравоохранению, к утру 2 февраля в стране выявлены 14 380 больных вирусом 2019-nCoV. 305 человек погибли от осложнений, с учетом первой смерти от коронавируса, зафиксированной за пределами КНР, — на Филиппинах скончался 44-летний мужчина.