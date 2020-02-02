ФОТО И ВИДЕО | В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

25 января китайские власти сообщили, что в Ухане начали строить вторую больницу для заразившихся коронавирусом. Ее планируют завершить за 15 дней — то есть к 8 февраля. Учреждение рассчитано на 1,3 тыс. пациентов.
По данным китайской национальной комиссии по здравоохранению, к утру 2 февраля в стране выявлены 14 380 больных вирусом 2019-nCoV. 305 человек погибли от осложнений, с учетом первой смерти от коронавируса, зафиксированной за пределами КНР, — на Филиппинах скончался 44-летний мужчина.
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