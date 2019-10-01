ФОТО И ВИДЕО | В торговом центре Куопио в результате нападения погибли двое и ранены девять человек. Преступник использовал меч

По сообщению финской полиции, в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре города Куопио, произошло нападение, в результате которого, по имеющимся на данный момент данным, два человека погибли и еще девять получили ранения. Полиция использовала огнестрельное оружие.
В клинику Университета Куопио отправлено девять раненых, сообщает Helsingin Sanomat. Профессиональное училище находится в торговом центре Херманни.
Полиция задержала одного человека и контролирует помещения торгового центра, передает Helsingin Sanomat.
По данным издания Savon Sanomat, нападение произошло в помещениях, используемых студентами, в 12.30. Газета Iltalehti пишет, ссылаясь на очевидцев, что у нападавшего был меч.
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