01.10.2019, 13:58

ФОТО И ВИДЕО | В торговом центре Куопио в результате нападения погибли двое и ранены девять человек. Преступник использовал меч

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По сообщению финской полиции, в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре города Куопио, произошло нападение, в результате которого, по имеющимся на данный момент данным, два человека погибли и еще девять получили ранения. Полиция использовала огнестрельное оружие.

В клинику Университета Куопио отправлено девять раненых, сообщает Helsingin Sanomat. Профессиональное училище находится в торговом центре Херманни.

Полиция задержала одного человека и контролирует помещения торгового центра, передает Helsingin Sanomat.

По данным издания Savon Sanomat, нападение произошло в помещениях, используемых студентами, в 12.30. Газета Iltalehti пишет, ссылаясь на очевидцев, что у нападавшего был меч.

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Foto: Eero Vabamägi
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