ФОТО И ВИДЕО | В торговом центре Куопио в результате нападения погибли двое и ранены девять человек. Преступник использовал меч

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По сообщению финской полиции, в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре города Куопио, произошло нападение, в результате которого, по имеющимся на данный момент данным, два человека погибли и еще девять получили ранения. Полиция использовала огнестрельное оружие.