ФОТО И ВИДЕО | В торговом центре Куопио в результате нападения погиб один и ранены десять человек. Преступник использовал меч

В клинику Университета Куопио отправлено девять раненых, сообщает Helsingin Sanomat. Профессиональное училище находится в торговом центре Herman.

Полиция задержала одного человека и контролирует помещения торгового центра, передает Helsingin Sanomat.

По данным издания Savon Sanomat, нападение произошло в помещениях, используемых студентами, в 12.30. Газета Iltalehti пишет, ссылаясь на очевидцев, что у нападавшего был меч (оружие видно на видео).

Полиция сообщила в Twitter, что в помещениях училища найден один труп. Десять человек ранены, из них двое — тяжело.

По сообщению полиции, один из раненых — подозреваемый.

Полиция сообщила, что нападавший использовал резак, он был также вооружен и огнестрельным оружием. Это молодой мужчина, родившийся в Финляндии гражданин этой страны.

Один из свидетелей произошедшего рассказал газете Keskisuomalainen, что преступник — молодой человек, он ударил девушку мечом в шею и затем — в живот. По словам очевидца, мужчина напал и на других людей, а также взорвал маленькую зажигательную бомбу.

Очевидец Рооса Кокконен казала телеканалу MTV, что ранение мечом получила среди прочих учительница, женщина примерно 30 лет. Из раны на ее руке текла кровь, одежда была окровавлена.

"Усадил ее, потому что она стала терять сознание. Сжал ее рану и только потом пришло понимание, что случилось".

По словам очевидца, учительница рассказала, что нападавший - учащийся, он пытался нанести окружающим максимальный урон.