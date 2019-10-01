01.10.2019, 13:58

ФОТО И ВИДЕО | В торговом центре Куопио в результате нападения погиб один и ранены десять человек. Преступник использовал меч

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По сообщению финской полиции, в помещениях профессионального училища, расположенного в торговом центре города Куопио, произошло нападение, в результате которого, по имеющимся на данный момент данным, один человек погиб и еще десять получили ранения. Полиция использовала огнестрельное оружие.

В клинику Университета Куопио отправлено девять раненых, сообщает Helsingin Sanomat. Профессиональное училище находится в торговом центре Herman.

Полиция задержала одного человека и контролирует помещения торгового центра, передает Helsingin Sanomat.

По данным издания Savon Sanomat, нападение произошло в помещениях, используемых студентами, в 12.30. Газета Iltalehti пишет, ссылаясь на очевидцев, что у нападавшего был меч (оружие видно на видео).

Полиция сообщила в Twitter, что в помещениях училища найден один труп. Десять человек ранены, из них двое — тяжело.

По сообщению полиции, один из раненых — подозреваемый.

Полиция сообщила, что нападавший использовал резак, он был также вооружен и огнестрельным оружием. Это молодой мужчина, родившийся в Финляндии гражданин этой страны.

Один из свидетелей произошедшего рассказал газете Keskisuomalainen, что преступник — молодой человек, он ударил девушку мечом в шею и затем — в живот. По словам очевидца, мужчина напал и на других людей, а также взорвал маленькую зажигательную бомбу.

Очевидец Рооса Кокконен казала телеканалу MTV, что ранение мечом получила среди прочих учительница, женщина примерно 30 лет. Из раны на ее руке текла кровь, одежда была окровавлена.

"Усадил ее, потому что она стала терять сознание. Сжал ее рану и только потом пришло понимание, что случилось".

По словам очевидца, учительница рассказала, что нападавший - учащийся, он пытался нанести окружающим максимальный урон.

Один из учеников рассказал Iltalehti, что преступник принес в класс длинную сумку, вытащил оттуда меч и напал с ним на учителя.

По его словам, в классе возникла паника, некоторые начали швырять в нападавшего стульями. После этого он выбежал из класса.

Ученик сообщил, что нападавший - учащийся этой школы.

Находившийся на месте преступления читатель Delfi сообщил, что в расположенный поблизости от учебного здания магазин прибежала босиком женщина, по словам которой на учеников напали с мечом. Она также слышала стрельбу, но видимо, это была полиция, которая стреляла в нападавшего. На месте инцидента находились свыше 15 полицейских и машина Скорой помощи.

Читатель рассказал, что видел на носилках человека, чьи руки были в наручниках, который получил ранение в правую руку.

В 14.30 побывавший на месте преступления эстонец сообщил, что там уже было тихо. Зевак немного, в основном можно увидеть следователей полиции. Повсеместно натянуты ограничивающие доступ полицейские ленты.

Delfi lugeja
Foto: Eero Vabamägi

"Насилие в профессиональном училище Savo в Куопио поражает и заслуживает безусловного осуждения. Я побеседовал с гендиректором полиции, правительство внимательно следит за ситуацией. Выражаю от своего имени и от имени всего правительства сочувствие всем пострадавшим", - написал в Twitter премьер-министр Финляндии Антти Ринне.

"С озабоченностью слежу за новостями из Финляндии. Глубокие сочувствия пострадавшим и соболезнования близким погибших. Желаю всем раненым скорейшего выздоровления", - написала в социальной сети президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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