07.06.2019, 14:03

ФОТО и ВИДЕО: В Швеции в Линчепинге произошел взрыв. Пострадали более 20 человек

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Gazeta.ru
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В результате взрыва в центре шведского города Линчепинг пострадали по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает местное издание Expressen.

В центре Линчепинга произошел взрыв рядом с многоквартирным жилым домом. В соседних зданиях выбиты стекла. Отмечается, что у пострадавших легкие ранения.

По имеющимся данным, больница Линчепинга перешла на усиленный режим работы в ожидании возможного поступления тяжело раненных.

Как передает Интерфакс, в городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.

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