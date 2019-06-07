ФОТО и ВИДЕО: В Швеции в Линчепинге произошел взрыв. Пострадали более 20 человек

В центре Линчепинга произошел взрыв рядом с многоквартирным жилым домом. В соседних зданиях выбиты стекла. Отмечается, что у пострадавших легкие ранения.

По имеющимся данным, больница Линчепинга перешла на усиленный режим работы в ожидании возможного поступления тяжело раненных.

Как передает Интерфакс, в городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.