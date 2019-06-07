07.06.2019, 14:03
ФОТО и ВИДЕО: В Швеции в Линчепинге произошел взрыв. Пострадали более 20 человек(14)
В результате взрыва в центре шведского города Линчепинг пострадали по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает местное издание Expressen.
В результате взрыва в центре шведского города Линчепинг пострадали по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщает местное издание Expressen.
В центре Линчепинга произошел взрыв рядом с многоквартирным жилым домом. В соседних зданиях выбиты стекла. Отмечается, что у пострадавших легкие ранения.
По имеющимся данным, больница Линчепинга перешла на усиленный режим работы в ожидании возможного поступления тяжело раненных.
Как передает Интерфакс, в городской службе спасения сообщили, что речь идет о взрыве газа.
Yllätys yllätys. Ilkeästi arvelen että taas on uskonveljet asialla. https://t.co/XxZ0RH2U6F— 🇫🇮 Juhani Jussila 🇫🇮 (@JuhaniJussila1) June 7, 2019
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